Edinilen bilgiye göre Akhisar Mahallesi 157. Sokak üzerinde komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silah ve sopalı kavga çıktı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kavga kontrol altına alınırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kavga sonucunda 1 kişi darp sonucu kafasından yaralandı. Yaralı şahıs polis otosuyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.