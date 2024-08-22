Düzce'de meydana gelen kazada iki otomobil Kuyumcuzade Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilirken, aracın sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Faik.K. idaresindeki 34 EPJ 77 plakalı otomobil ile Ö.F.Kırboğa. yönetimindeki 34 JUZ 81 plakalı otomobil, Kuyumcuzade Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği ışıklı kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Faik.K.'nın kullandığı otomobil devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Yadigar.K yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle duran ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.