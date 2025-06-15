Düzce Cedidiye Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı; yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Cedidiye Mahallesi Bolu Caddesi üzerinde, Halil Ç. idaresindeki 41 APB plakalı otomobil ile Samet T.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Samet T. yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Samet T., sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: İGF