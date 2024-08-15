Düzce’nin Konuralp bölgesinde yer alan Prusiad Ad Hypium Antik Tiyatrosu kazılarında portre başına rastlandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de antik tiyatro kazıları sırasında oldukça iyi korunmuş durumda olan eşsiz eserin, tiyatronun sahne binasını yaptıran M. lulius Proklos’a ait olabileceği tahmin ediliyor.

Tiyatronun batı girişlerinin önünde yapılan kazı çalışmaları neticesinde bulunan büst, yaklaşık 56 cm yüksekliğinde ve 50 cm genişliğe sahip.

Her bir tutamın diğerlerinden farklı olarak kendi içine kıvrılan saç biçimi ile Antoninler döneminin ayrıntılı stilini yansıtan büst, kıvırcık ve bukleli saç biçimiyle dikkat çekiyor.

Sakallı ve bıyıklı bir yüz, omuz kısmında ise kıvrımlı bir kumaş parçası örtüsünün betimlendiği büstün, İmparator Hadrian döneminde imparator rahipliği yapmış olan ve aynı zamanda tiyatronun sahne binasını yaptıran M. lulius Proklos'a ait olabileceği düşünülüyor.

Arkeologlarca, portre başının çok özel ve kaliteli bir işçilikle eşsiz bir eser olduğu dile getiriliyor.

Öte yandan oldukça iyi korunmuş şekilde ortaya çıkarılan büst, Medusa kabartması, Büyük İskender portre başı, Apollon heykeli ve Aslanlı Mozaik’ten sonra Konuralp’te son 5 yılda bulunan en önemli beşinci eser olarak kayıtlara geçti.