16-18 Eylül 2026 tarihleri arasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen final aşamasında Düzce’yi temsil eden Efe Cinali, danışman öğretmeni Eray Keçeli ile birlikte yürüttüğü çalışmayla jürinin takdirini toplayarak önemli bir dereceye imza attı.

Mesleki eğitimin üretim gücü tescillendi

Kazanılan ödül, mesleki ve teknik liselerde eğitim alan gençlerin yenilikçi fikirlerini somut teknolojik ürünlere ve ticarileşebilir projelere dönüştürme yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Öğrencinin elde ettiği başarının ardından yazılı bir kutlama mesajı yayımlayan Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü; projeyi geliştiren Efe Cinali'yi, ona rehberlik eden öğretmeni Eray Keçeli'yi ve okul yönetimini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.