İş dünyasında bilgisayar teknolojilerinin kesintisiz işlemesinin kritik bir hal almasıyla teknik desteğe erişim kurumlar açısından öncelikli gereksinimler arasına girdi. Casper’ın hayata geçirdiği model sayesinde, cihazların fiziki olarak servis merkezine taşınmasına gerek kalmaksızın, donanım müdahalesi gerekli teçhizat ve yedek parçalar eşliğinde doğrudan cihazın konumlandığı sahada gerçekleştiriliyor.

"Saha verileri ürün geliştirmede değerlendiriliyor"

Casper Bilgisayar Satış ve Satış Sonrası Servisler Direktörü Ersin Özel, iş akışının aksamamasını önceliklendirdiklerini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Kurumsal müşterilerimiz açısından operasyonel süreçlerin kesintiye uğramadan sürmesi hayati önem taşıyor. Yerinde Servis yaklaşımımızla teknik desteğe hızlı erişim sağlamayı ve problemlere cihazın bulunduğu noktada çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Bununla birlikte, servis sahasından derlediğimiz verileri ve geri bildirimleri de hem hizmet operasyonlarımızı hem de tasarladığımız ürünleri daha ileri taşımak adına düzenli biçimde analiz ediyoruz."

Önce uzaktan teşhis, ardından adreste müdahale

Teknik destek talepleri e-posta veya Canlı Destek platformu üzerinden Casper Satış Sonrası Servisler birimine iletiliyor. Sürecin ilk basamağında arıza; telefon, çevrim içi yönlendirme ya da uzaktan bağlantı metotlarıyla çözülmeye çalışılıyor. Sorunun uzaktan giderilemediği tablolarda ise adrese en yakın teknik kadro; uygun test ekipmanları, donanım parçaları ve icap ettiğinde geçici muadil bir cihazla sahaya gönderiliyor.

E-posta ile iletilen başvurulara ortalama 15 dakika içinde geri dönüş sağlanırken, müdahale süreci aynı gün içinde başlatılıyor. Onarım işlemlerinde cihazla tam uyumlu orijinal parçalar kullanılırken, açıklanan verilere göre bakımı yapılan cihazların yüzde 98,5'i ilk 60 günlük periyotta aynı arıza sebebiyle tekrar servise başvurmuyor.

Farklı hız seçeneklerine sahip servis paketleri

Kurumsal kullanıcılara sunulan 3 ve 5 yıllık hizmet protokollerinde hız gereksinimlerine göre üç ayrı alternatif bulunuyor:

A Paketi: 24 saat içinde müdahale ve 72 saatte nihai çözüm.

B Paketi: 24 saat içinde müdahale ve 48 saatte nihai çözüm.

C Paketi: Hem ilk müdahale hem de çözüm için 12 saatlik süre hedefi.

Yerinde Servis desteği standart yasal garanti sürecinden bağımsız yürütülürken, cihaz güvencesini artıran "Casper Premium Garanti" hizmeti münferit olarak ya da Yerinde Servis paketiyle bir arada satın alınabiliyor. Premium Garanti kapsamında 3 yıllık tercihte mevcut 2 senelik standart garantiye 1 yıl, 5 yıllık opsiyonda ise ilave 3 yıl ekleme yapılıyor.