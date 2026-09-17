Antalya Havalimanı’nın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında 2024 yılında hizmete sunulan Talya AI; web sitesi, mobil uygulama ve sosyal medya kanalları üzerinden 7 gün 24 saat destek sağlayarak yolcuların ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı erişmelerine yardımcı oluyor. Çok dilli yapısıyla uluslararası yolcu profiline de hizmet veren sistem, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca başta olmak üzere farklı dillerde bilgi sunuyor. Talya AI, Haziran 2024 ile Ağustos 2026 döneminde 218 bin 690 kullanıcıya hizmet vererek, yolcuların bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağladı. Aynı dönemde sistem üzerinden 908 bin 684 görüşme gerçekleştirilirken, toplam 454 bin 342 soru yanıtlandı. Bu veriler, Talya AI’ın Antalya Havalimanı’nın dijital yolcu deneyimindeki önemli temas noktalarından biri haline geldiğini ortaya koyuyor.

Kullanım verilerine göre Talya AI’a en fazla yöneltilen konu ise 215 bin 648 soru ile uçuş bilgileri oldu. Uçuş bilgilerini genel iletişim, terminal ve konum bilgileri, check-in ve boarding süreçleri, bagaj işlemleri, ulaşım, otopark, havayolları, pasaport ve gümrük işlemleri ile yeme-içme hizmetleri takip etti. Bu dağılım, yolcuların seyahat süreçlerinin kritik aşamalarında hızlı ve doğru bilgiye duyduğu ihtiyacı ortaya koyuyor.

Günde ortalama 272 kullanıcıya hizmet veren Talya AI, Antalya Havalimanı’nın dijital hizmet altyapısının önemli bir parçası olarak konumlanıyor. Yaklaşık iki yıllık kullanım sürecinde elde edilen veriler, yolcuların hangi konularda, hangi dönemlerde ve hangi dillerde daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu anlamak açısından da değerli içgörüler sağlıyor.