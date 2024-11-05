İçecek ürünlerindeki geniş ürün yelpazesi ve üstün kalitesi ile ön plana çıkan DyDo Drinco Türkiye, 3 Kasım’da düzenlenen Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda yer aldı. Koşuda, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) yararına koşan DyDo Drinco Türkiye, çocukların eğitici kutu oyunu “Duygu Ormanı” ile buluşmasına katkıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Geniş ürün yelpazesi ile sektörde öne çıkan DyDo Drinco Türkiye, bu yıl 46’ncısı düzenlenen İstanbul Maratonu’na katıldı. Bu yıl 3 Kasım'da düzenlenen ve dünyada iki kıta arasında gerçekleştirilen tek maraton olma özelliğine sahip koşuda DyDo Drinco Türkiye, AÇEV’in eğitici kutu oyunları ile çocukları buluşturma hedefine destek sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 45. İstanbul Maratonu, 3 Kasım 2024 tarihinde Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde başlatıldı. Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı organizasyonda, 42, 15 ve 8 kilometre kategorilerinde koşular gerçekleştirildi. Organizasyonda, DyDo Gönüllü Koşu Takımı ile AÇEV’in “Oynaya Oynaya” projesi için yer alan DyDo Drinco Türkiye, başta deprem bölgesindekiler olmak üzere 2 bin 500 çocuğu eğitici kutu oyunlarıyla buluşturma hedefini destekliyor.