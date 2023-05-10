Eczacıbaşı’nın vitamin ve mineral markası Dynavit, oyuncu Sedef Avcı’nın yer aldığı yeni reklam filmini düzenlediği lansman ile tanıttı.

Dynavit, 5 Mayıs Cuma günü İstanbul’da düzenlediği lansmanda yeni reklam filmini izleyiciler ile buluşturdu. Lansmanda, reklam yüzü oyuncu Sedef Avcı ve influencer Zeynep Özbayrak konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmasına Dynavit Marka Elçisi olma sürecini anlatmakla başlayan Sedef Avcı, “Hepimizin hayat yolculuğu kendimize özel ve bu yolculukta desteğe ihtiyaç duyabiliyoruz. Tam da bu noktada bir araya geldiğimiz Dynavit ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinde günlük hayatın koşturmacasında Dynavit ürünleri ile buluşuyorum” diyerek kendi günlük hayatından karelerin yer aldığı reklam filminin ilk gösterimini konuklar ile buluşturdu.