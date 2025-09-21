Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, "19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası" kapsamında şekerin vücuttaki gizli etkilerine dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Ertuğ"Şeker, meyve ve sebzeler, tahıllar ve süt ürünleri gibi karbonhidrat içeren tüm yiyeceklerde doğal olarak bulunur. Bu gıdaları tüketmek sorun değildir. Bitkisel gıdalar lif, temel mineraller ve antioksidanlar; süt ürünleri ise protein ve kalsiyum içerir. Vücut bu gıdaları yavaş sindirdiği için, içlerindeki şeker hücrelere sürekli bir enerji kaynağı sağlar. Üstelik meyve, sebze ve tam tahılların yüksek oranda tüketilmesi diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi kronik hastalık riskini de azaltır" dedi.

"İlave şeker sağlığın düşmanı"

Lezzeti artırmak veya raf ömrünü uzatmak için ürünlere eklenen ilave şeker fazlaca tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Ertuğ, "Meşrubatlar, meyveli içecekler, aromalı yoğurtlar, tahıllar, kurabiyeler, kekler ve şekerlemeler başlıca kaynaklardır. Hatta çorba, ekmek, şarküteri ürünleri ve ketçap gibi tatlandırılmış olduğu düşünülmeyen ürünlerde bile bulunabilir" ifadelerini kullandı.

"Günlük miktarı aşmayın"

Şeker beslenmede gerekli bir madde olmadığını ve kısıtlı tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Ertuğ, "Kadınlar için günlük önerilen miktar 100 kalori yani yaklaşık 6 çay kaşığı (24 gram), erkekler için ise 150 kalori yani 9 çay kaşığı (36 gram) ile sınırlıdır. Bu miktar, 350 ml’lik bir kutu gazlı içecekteki şeker miktarına yakındır" şeklinde konuştu.

"Fazla şekerin yol açtığı hastalıklar"

Obezite ve Metabolik Bozuklukların şekerli gıdaların aşırı tüketimi olduğu belirten Ertuğ, "Özellikle karın bölgesinde yağlanmayı artırarak obeziteye yol açar. Bu sadece estetik değil, kalp, damar ve eklem sağlığını da tehdit eden ciddi bir durumdur. Diyabet ise şeker, insülin direncini artırarak tip 2 diyabet gelişimine katkıda bulunur. Diyabet; göz, böbrek, sinir sistemi ve damarları etkileyerek yaşam kalitesini düşürür. Kalp ve Damar Sağlığı için Aşırı şeker, trigliserid düzeylerini yükseltip iyi kolesterolü (HDL) düşürür. Bu da damar sertliğini hızlandırarak kalp krizi riskini artırır. Karaciğer Yağlanması da özellikle fruktoz içeren şekerler, alkol kullanmayanlarda bile karaciğerde yağ birikimine yol açar ve uzun vadede fonksiyon bozukluklarına sebep olabilir. Diş ve Ruh Sağlığı için çocukluktan itibaren diş çürüklerinin en önemli sebebi fazla şeker tüketimidir. Ayrıca kan şekerindeki ani yükselip düşmeler, yorgunluk ve depresyona yatkınlık gibi ruh hali bozukluklarına neden olabilir" dedi.

Sağlıklı alternatifler

Şekeri tamamen hayatınızdan çıkarmanın zor olduğunu ama azaltmanın mümkün olduğunu belirten Ertuğ, "Paketli ürünlerden uzak durun, şekerli içecekler yerine su, şekersiz çay ve bitki çayları tercih edin. Tatlı ihtiyacını meyvelerle karşılamak ve düzenli egzersizle bağışıklığı güçlendirmek sağlıklı bir başlangıçtır. Unutmayın, şekerin keyfi kısa, zararı uzun sürelidir" şeklinde konuştu.