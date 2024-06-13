Gümrük müşavirliği ve dış ticaret yazılım çözümlerinde başarılı işlere imza atan lojistik şirketi Genel Müdürü Onur Tekin, e-ihracatta yaşanan iadelerin şirketleri zora soktuğunu açıkladı.

Gümrük müşavirliği ve dış ticaret yazılım çözümlerinde yaptıkları başarılı işlerle adından söz ettiren Asset Worldwide Express Genel Müdürü Onur Tekin, e-ihracatta ortalama lojistik maliyetlerinin yaklaşık eşya bedeline oranı yüzde 30’larda olduğunu, iade sürecinde de aynı yüzde 30 maliyet oranı baz alınsa da, zaman zaman eşyayı iade getirmemek bile daha avantajlı hale gelebildiğini söyledi.

"Ürün iadeleri normal, müşteri deneyimi ve marka değeri için önemli"

Tüketiciler e-ihracat pazaryerleri ve şirket sitelerinden satın aldıkları ürünleri beğenmediği, fotoğraf ve açıklamaları ile uyuşmadığı, beklentiyi karşılamadığı, teslimatı geciktiği veya hasarlı teslim edildiği gibi gerekçelerle iade edebilmekte olduğunu belirten Onur Tekin, "Burada e-ihracatı gerçekleştiren şirkete Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde sorumlulukları dışında da süreç ve maliyet verimliliği açısından yapılması gerekenler bulunmaktadır. İade yönetiminde ürünün iadeye uygun olmayan ürünler veya şartlı bir şekilde iadesi kabul edilecekler yönünden değerlendirilmesi dışında, ürünün ayıplı gelmesi ve sipariş edilenden farklı bir ürünün geri gönderilmesi gibi problemler sıklıkla tespit edilmektedir. Bu sorunların tespiti ve iade ödemelerinin düzgün, kanıtlı bir şekilde yapılması suistimallerin de önüne geçilmesini sağlamaktadır” diye konuştu.

Entegre yazılım çözümleri

Tekin, tam da bu noktada e-ticaret ve e-ihracat süreçlerinin yönetilmesinin kalbi diyebileceğimiz yazılım çözümleri ihtiyacı görülmekte olduğunu belirterek, "Şirketlerin gönderim süreçleri dışındaki iade süreçlerinde de uluslararası kargo taşımacılığı şirketi ile entegre çözümler üretmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede Asset Optimus yazılım çözümlerimize her geçen gün yeni bir entegrasyon geliştirip, ’Ölçemediğimiz değerleri yönetemeyiz’ mottosundan yola çıkarak, müşterilerimizin süreçlerini, maliyetlerini KPI’larına uygun olarak yönetilmesi için detaylı ölçümlüyor, geliştirmeler yapıyor ve tespitler sunuyoruz" dedi.

Gümrük mevzuatında ’geri gelen eşya’ düzenlemeleri

Eşyanın Geri Gelen Eşya yükümlerinden faydalanması bazı süre ve şartlara bağlı olduğunu hatırlatan Onur Tekin, "Fiili ihracat tarihi itibariyle 3 yıl içerisinde eşyanız geri gelen eşya hükmünde geri getirilebilir. Eşyanın geri gelen eşya hükmünde vergi ödemeden gelmesi, eşyanın ihracı sırasında durum ve niteliğini koruyor olması ve ayniyat tespiti şartlarına bağlıdır. Yani ihracatta giden eşya ile geri geldiği beyan edilen eşyanın, GTİP, eşya kıymeti, eşyanın kg, eşyanın menşei vesaire. Uyumu gerekmekte olup, İhracatta GTİP tespitine, kg detaylarına dikkat edilmemesinden kaynaklı sorunlar göze çarpmakta olup, özellikle bu konu başka bir uzmanlık gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

E-ihracatta KDV iadesi

Tekin, geri gelen eşyanın ithalatında vergi muafiyeti uygulanması için yerine getirilmesi gereken başka bir şart daha olduğunu söyleyerek, "Eşyanın ihracatı nedeniyle yararlandığınız hak ve menfaatleri iade ettiğinizi belgelendirmeniz ve gümrük beyannamesi ekinde bu belgelere yer vermeniz gerekir. E-ihracat sonrasında KDV’nin iade alınması veya mahsup edilmesi gibi durumlarda yararlanılan hak ve menfaatin iade edildiğinin veya hiç alınmadığının tespiti, BGB (Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı) kalemi bazında aynı ayniyat sürecinde olduğu gibi bu belgelere yer verilmesi gerekmektedir. Bu arada perakende sektöründe gümrük müşavirliği alanında açık ara pazar lideriyiz. Burada mevcut verileri analiz ettiğimizde; E-İhracatta ortalama lojistik maliyetlerinin yaklaşık eşya bedeline oranı yüzde 30’larda gözükmektedir. Burada eşya cinsi bazında değişiklikler gözükmekte olup, belirleyicilerin başında eşya bedeli, kg ve hacmi vs. öne çıkmaktadır. İade sürecinde de aynı yüzde 30 maliyet oranı bile baz alınsa da maalesef zaman zaman eşyayı iade getirmemek bile daha avantajlı hale gelebilmekte" dedi.

Eşyanın konsolidasyonu

Genel Müdür Onur Tekin, Yurtdışı depo yatırımlarımızın önemli sebeplerinden birisi eşya dağıtımı organizasyonu dışında, geri gelen eşyaların toplanması, etiket ambalaj ve elleçlenmesi, tekrar satışı veya konsolide bir şekilde geri getirilmesi olduğunu belirterek, “Sonuç olarak e-ihracatta iade yönetimi başta Gümrük ve Maliye mevzuatları olmak üzere, yazılım, depo yönetimi ve lojistik süreçlerini kapsayan biraz karmaşık olan bir süreçtir. Asset Worldwide Express olarak bu saydığımız alanlarda son derece donanımlı uzmanlarımızla, e-ihracat iade lojistiğinde pazar lideri olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.