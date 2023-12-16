E-Nabız'da anne-baba onayı işlemi genellikle 18 yaş altı çocuklar için yapılan bir işlemdir. Anne ve baba, çocuklarının sağlık bilgilerine erişimini sağlamak ve yönetmek amacıyla bu onayı verirler. İşte E-Nabız'da anne-baba onayı nasıl yapılacağına dair genel adımlar:

1. E-Nabız'a giriş yapın. Eğer E-Nabız hesabınız yoksa oluşturmanız gerekebilir.

2. Ana sayfada veya menüde yer alan "Profilim" veya "Hesabım" gibi bir bölümü seçin.

3. Açılan sayfada, genellikle "Anne-Baba Onayları" veya benzer bir seçenek bulunur. Bu seçeneği seçin.

4. Burada çocuğunuzun veya çocuklarınızın adını seçerek, onaylamak istediğiniz işlemleri belirleyin.

5. Anne ve baba olarak E-Nabız üzerinden onaylarınızı sağlayabilirsiniz. Bu adımlar platformun arayüzüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Eğer işlem adımlarında zorluk yaşarsanız veya daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyarsanız, E-Nabız destek hattından veya sağlık kuruluşunuzun yardım hattından yardım alabilirsiniz.