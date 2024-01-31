Vizyoner belediyecilik anlayışıyla gençlerin ilgi ve ihtiyaç duyduğu alanları Balıkesir’e kazandıran Başkan Yücel Yılmaz, DGM’de gerçekleştirilen FIFA 2024 ve Valorant turnuvalarında gençlerin heyecanına ortak oldu. Turnuvada gençler, kendileriyle ilgilenen ve ziyaret eden Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Balıkesir’de gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın vizyonu doğrultusunda kurulan Dijital Gençlik Merkezi (DGM), Türkiye’de E-spor Turnuvası denilince ilk akla gelen merkez konumuna geldi. Türkiye’nin en büyük e-spor sahnesine sahip olan son teknoloji ekipmanlarla donatılan DGM, 2 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 10 bin metrekarelik bir alanda gençlere hizmet veriyor. Sömestr tatiline özel olarak Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi tarafından düzenlenen; FIFA 2024 ve VALORANT turnuvalarında Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç oyuncular, kıyasıya yarışarak e-spor heyecanını doyasıya yaşadı.

Başkan Yılmaz gençlerle yakından ilgilendi

Beraberinde; AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ile birlikte gençlerin, turnuva heyecanına ortak olan Başkan Yücel Yılmaz, sporcularla yakından ilgilendi. İçerisinde; kitap okuma, ders çalışma ve seminer salonları, yazılım eğitim laboratuvarı, serbest oyun alanları, etkinlik sahnesi, Metaverse ve inovasyon alanları, yönetici odaları, furga atölyesi, sosyal medya içerik üretim stüdyoları, gastronomi mutfağı, talk show alanı ve green wall bulunan DGM’de gençler, turnuvanın yanı sıra bu alanlarda da keyifli vakit geçirdi.

Şampiyonlar belli oldu

10 bin TL ödül havuzu bulunan FIFA 2024 Turnuvası’nda şampiyon Metin Can Gezer olurken, İkinci Koray Biçer, üçüncü ise Alperen Filiz oldu. 110 bin TL ödül havuzu bulunan Valroat Turnuvası’nda ise; şampiyon takım ’Werder Weremem’ olurken, ikinci olan takım ’Bungalov’, üçüncü olan takım ise ’Mudanya Espor’ oldu.

Türkiye’de eşi benzeri yok

Turnuvaya katılan yarışmacılar, gençlerin bir arada vakit geçirebileceği Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi’nin (DGM) oluşturulmasının düşünülmüş ve oldukça özel bir proje olduğunu, turnuva boyunca keyifli vakit geçirdiklerini vurguladı. Tesisin Avrupa standartlarında olduğunu söyleyen yarışmacılar, "Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir yer, turnuva çok güzel, şartlar gayet iyi, oynamaktan takım olarak çok keyif alıyoruz. Gençlere verdiği önemden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.