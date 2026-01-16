“Tatil Şöleni 2026” adıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında tiyatrodan animasyona, bilim gösterilerinden sinema ve sahne şovlarına kadar birçok ücretsiz etkinlik çocuklarla buluşacak. 5-12 yaş grubuna yönelik olarak hazırlanan programlar, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Tüm etkinlikler ücretsiz ve biletsiz olarak izlenebilecek.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ara tatilde çocukların keyifli ve verimli vakit geçirmesini önemsediklerini belirterek, “Çocuklarımızın yüzünü güldürecek, hayal dünyalarını geliştirecek ve güzel anılar biriktirecekleri bir tatil programı hazırladık. Tüm çocuklarımızı Tatil Şöleni 2026 etkinliklerimize davet ediyorum.” dedi.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NDEN “TATİL ŞÖLENİ 2026” İLE DOPDOLU ETKİNLİK PROGRAMI

19 Ocak-24 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek etkinliklerde birbirinden eğlenceli gösteriler çocuklarla birlikte olacak. Tüm etkinlikler 14:00’de başlayacak ve Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde sergilenecek.

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ VE BİLETSİZ

Bir hafta boyu sürecek ve çocukların kültür sanat ve eğlenceyle buluşmasını sağlayacak programlar;19 Ocak Pazartesi – Saat 14.00 Toprak Sahne Tiyatrosu – “İzmir Clown Sirki” (Jonglör, Clown Performansı, Tahtabacak Show ve Bubble Show), 20 Ocak Salı – Saat 14.00 Burhan Öztoprak Bubble Show Gösterisi (Lazer Adam – Bubble & Laser Dream Show), 21 Ocak Çarşamba – Saat 14.00 “Kung Fu Panda 4” Çocuk Animasyon Filmi, 22 Ocak Perşembe – Saat 14.00 “Süper Dedektifler” Müzikal Çocuk Oyunu, 23 Ocak Cuma – Saat 14.00 “Ecem ile Çilek” Vantrolog Gösterisi, 24 Ocak Cumartesi – Saat 14.00 Eğlenceli Bilim Partisi