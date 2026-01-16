Yeşil Cami’de gerçekleştirilen programda, namaz sonrası cami cemaati ve vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği programda, Miraç Kandili’nin manevi atmosferi hep birlikte yaşanırken, birlik ve beraberlik duyguları da pekiştirildi.

Programa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Protokol üyeleri vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti, kandillerini tebrik etti ve bu mübarek gecenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İnegöl Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği kandil programları kapsamında düzenlenen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı Miraç Kandili gecesi, samimi ortamı ve yapılan ikramlarla hafızalarda yer etti.