Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH)'te yoğun bakımda tedavi görmekte olan bir hastaya beyin ölümü tanısı konulmasının ardından, ailesinin kararıyla bir karaciğer ve iki böbrek nakil bekleyen 3 hastaya bağışlandı.

Zamana karşı yarışın yaşandığı süreçte, SEAH Organ Nakli ekiplerinin koordineli ve özverili çalışmalarıyla aynı gece içerisinde iki kadaverik böbrek nakli başarıyla gerçekleştirildi. Bağışlanan karaciğer ise uygun alıcıya nakledilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Necattin Fırat, Sakarya'da faaliyet gösteren böbrek nakli merkezinin bugüne kadar birçok başarılı nakle imza attığını vurguladı. Doç. Dr. Fırat, organ bağışının hastanede gerçekleşmesi sebebiyle böbreklerin öncelikli olarak Sakaryalı hastalara nakledildiğini, karaciğerin ise İstanbul'da organ bekleyen bir hastaya umut olmak üzere gönderildiğini belirtti. Nakil sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için nakil koordinatörleriyle birlikte yoğun bakım, ameliyathane, anestezi ve cerrahi ekiplerinin iki gün boyunca büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Doç. Dr. Fırat, operasyonların başarıyla neticelenmesinin en büyük mutlulukları olduğunu dile getirdi. Organ Nakli Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Hamad Dheir ise Türkiye'de organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti. Dheir, beyin ölümü tanısı konulan bireylerden organ bağışı oranlarının batılı ülkelere kıyasla düşük seviyede olduğunu belirterek, organ bekleyen binlerce hasta bulunduğunu ve tüm vatandaşları organ bağışına destek olmaya davet etti.