Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, yakalanan şüphelilerden 50’si tutuklanırken, 27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, büyükşehirlerden sahil şeridindeki illere uzanan göçmen kaçakçılığı ağının deşifre edildiği ifade edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van’da operasyonlar düzenlendi.

İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, il jandarma komutanlıkları ve jandarma komandolarının desteğiyle karadan gerçekleştirilen operasyonlarda 81 araç ile 6 bot ele geçirildi.

Paylaşımda, göç yönetiminin güvenlik boyutunun; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet esas alınarak yürütüldüğü vurgulandı. Bu kapsamda sınır güvenliğinin ileri teknoloji ve gelişmiş izleme-denetim sistemleriyle güçlendirildiği, yasa dışı göçü organize eden yapılara karşı sahada ve hukuki zeminde kararlı mücadelenin sürdüğü kaydedildi.