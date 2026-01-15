Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde görev yapan emniyet personeline yangın anında doğru ve hızlı müdahale yöntemlerinin öğretilmesine yönelik uygulamalı eğitim verildi.

Pınarhisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde, yangın söndürme tüplerinin kullanımı, ilk müdahale teknikleri ve muhtemel risklere karşı alınması gereken önlemler sahada uygulamalı olarak anlatıldı. Oluşturulan kontrollü alanda emniyet personeli, alevlere müdahale ederek teorik bilgilerini pratiğe döktü.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin muhtemel yangınlarda can ve mal kaybını en aza indirmede önemli rol oynadığını, kurumlar arası iş birliğini de güçlendirdiğini ifade etti.

Eğitime Pınarhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.