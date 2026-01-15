Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurulan ve bölgenin ekonomik çehresini değiştirmesi hedeflenen Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) yatırım süreci hız kazandı. Bölge ekonomisine ve tarıma dayalı sanayiye ivme kazandıracak yatırımcılar için parsel tahsis sözleşmeleri törenle imzalandı.

Edremit'te tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede, yatırımcıların ilgisi artarak devam ediyor. Türkiye'nin köklü gıda markalarının ardından, kendi sektörlerinde öncü olan 7 büyük firma daha Edremit Tarıma Dayalı OTB'de yerini aldı. Büyük ölçekli sanayi parseli tahsis talebinde bulunan firmalar, yatırım kararlarını resmiyete döktü.

Bölgenin geleceğini şekillendirecek stratejik bir proje

İmza törenine Edremit Kaymakamı ve TDİOTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Odabaş, yönetim kurulu üyeleri ve yatırımcı şirketlerin yetkilileri katıldı. Törende konuşan Kaymakam Odabaş, projenin sadece Edremit için değil, ülke ekonomisi için de stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kaymakam Odabaş, 'Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi, yalnızca bir tarım alanı değil; tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayan, bölge geleceğini şekillendirecek stratejik bir kalkınma projesidir. Burada tarımın sanayiyle buluştuğu, katma değerin üretildiği ve istihdamın artırıldığı çok kıymetli bir hamle gerçekleştiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Parseller 2026'nın ilk yarısında teslim edilecek

Törende paylaşılan bilgilere göre, tahsis edilen sanayi parsellerinin altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılının ilk yarısında yatırımcılara teslim edilmesi planlanıyor. Kamu-özel sektör iş birliğinin en verimli örneklerinden biri olarak gösterilen projenin, Edremit ve çevresindeki yatırım ortamını iyileştirerek ekonomik canlılığı üst seviyeye taşıması bekleniyor.