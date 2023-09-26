EasyCep, Azerbaycan’ın iletişim markalarından Azerconnect ile güçlerini birleştirdi. Katar’la başlayan global büyümesine hızla devam eden şirket, şimdi de Azerbaycan’ı yenilenmiş telefonların avantajları ile tanıştıracak.

Türkiye’de yenilenmiş telefon pazarının öncülerinden EasyCep, bölgesel oyuncu olma hedefiyle yurt dışı açılımına Azerbaycan ile devam ediyor. Ülkenin önde gelen iletişim markalarından olan Azerconnect ortaklığında bölgeye giriş yapan EasyCep, faaliyetine tüketicilerin eski telefonlarını satın alarak ve onları yenilenmiş telefon kategorisiyle tanıştırarak başladı. Şirket ilk yurt dışı açılımını bu ay başında Katar’da faaliyete başlayarak yapmıştı.

Yapılan açıklamaya göre, ilk etapta Azerbaycan’ın başkenti Bakü ve ülkenin diğer en büyük şehirlerinden olan Sumgayıt ve Khyrdalan’da bulunan telekom operatörü Nar’ın 19 seçkin mağazasında hizmet vermeye başlayan şirket, geliştirdiği teknolojik uygulama sayesinde müşterilerden satın alacağı cihaz değerlemelerini doğru, hızlı ve şeffaf bir şekilde yaparak telefon satma sürecini profesyonel ve güven odaklı bir zemine taşıyor. Aynı zamanda Azerbaycan tüketicisini yenilenmiş telefonun avantajlı dünyasıyla da tanıştıracak olan şirket, tüketici tercihlerini sürdürülebilirlik temelinde yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Azerbaycan’daki varlığını yeni iş birliklerine imza atarak kısa sürede genişletmeyi planlayan şirketin hedefleri arasında kendi online platformunu kurmak da yer alıyor.

Hedef küresel oyuncu olmak

Yakın coğrafyadaki fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Giriş yaptığımız pazarlarda görüyoruz ki tüketiciler yenilenmiş telefonun avantajlarını ve EasyCep’in şeffaf, güvenilir ve kapsamlı hizmetlerini beğeniyle karşılıyor. Küresel oyuncu olma hedefiyle yurt dışı operasyonlarımıza Katar’ın ardından Azerbaycan ile devam ederken, yakın zamanda başka ülkeleri de şirketimizin yenilenmiş cihaz uzmanlığı ile tanıştırmayı ve pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

Şirket, yenilenmiş elektronik ürünler sunarak mevcut ürünleri kullanımda tutuyor ve tüketici tercihlerini sürdürülebilirlik temelinde yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Yenilenmiş elektronik cihaz kullanımı sayesinde yeni üretimden kaynaklı karbon salımı engellenirken, ekonomik olarak da kazanım elde ediliyor.