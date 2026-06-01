İzmit'teki Anne Şehir Merkezi Akasya tarafından hayata geçirilen 'Ebeveynli Oyun Grubu', ailelerden ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Anne Şehir Merkezi Akasya'da ilk kez uygulanmaya başlanan proje, anneler ve çocukları bir araya getiriyor. 18-24 ay ile 24-36 ay olmak üzere iki farklı yaş grubuna özel hazırlanan programda minikler, anneleriyle katıldıkları oyun temelli etkinliklerle öğrenme sürecine dahil ediliyor.

Uzman psikologlar eşliğinde gelişim takibi

Haftada bir gün 10'ar kişilik sınıflarda gerçekleştirilen etkinliklerde, her çocukla birebir ilgileniliyor. Çocukların sosyal, bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan program sayesinde miniklerin ince ve kaba motor becerileri ile dil ve problem çözme yetenekleri gelişiyor. Program süresince uzman psikologlar tarafından gözlemlenen çocuklar için gerekli durumlarda ailelere danışmanlık desteği de sunuluyor.

Anneler için çok yönlü hizmet

Merkezde çocukların yanı sıra anneler için de kapsamlı hizmetler yer alıyor. Kadınların fiziksel ve sosyal olarak desteklenmesi amacıyla pilates, fitness ve zumba gibi spor aktiviteleri düzenlenirken; psikolojik danışmanlık, diyetisyen ve fizyoterapi hizmetleri de ücretsiz veriliyor. Ayrıca anneler 'Marifetli Eller Atölyesi'ndeki çalışmalara katılırken, çocuklar da 'anne yanı' sınıflarında güvenle eğitim alıp eğlenceli vakit geçirebiliyor.