Bilecik'te düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde jandarma ekiplerince güvenlik tedbirleri alınırken vatandaşlara dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığına karşı bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Söğüt ilçesine bağlı Kepen köyünde gerçekleştirilen Hıdırellez şenliğinde 1 Jandarma Asayiş Timi (2 Jandarma Subayı, 2 Jandarma Uzman Çavuş) görevlendirildi. Yaklaşık 400 vatandaşın katıldığı etkinlikte emniyet tedbirleri alınırken, vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi. Faaliyet herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.

Ayrıca Bilecik'in Erkoca köyünde düzenlenen Hıdırellez şenliğinde de 1 Jandarma Asayiş Timi görev yaptı. Yaklaşık 400 vatandaşın katıldığı etkinlikte güvenlik tedbirleri alınırken, hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık ve kadına karşı şiddetle mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, vatandaşlara ilgili konularda afiş ve broşür dağıtıldı.