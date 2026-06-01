Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçeye kazandırılan yeni sosyal yaşam alanlarından Pelitli Damgatepe Mesire Alanı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Doğayla iç içe vakit geçiren ailelerle sohbet eden Başkan Zinnur Büyükgöz, alanı dolaşarak vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Ailelerin dinlenebileceği ve çocukların güvenle vakit geçirebileceği sosyal alanların önemine değinen Büyükgöz, Pelitli Damgatepe Mesire Alanı'nın Gebze'nin yeni cazibe merkezlerinden biri olacağını belirtti.

Mesire alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, 'Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte huzur içinde vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarını artırmaya devam ediyoruz. Pelitli Damgatepe Mesire Alanı da doğası, sosyal donatıları ve ferah yapısıyla şehrimizin yeni nefes noktalarından biri oldu' ifadelerini kullandı.

Yeşil dokusu, yürüyüş alanları, dinlenme noktaları ve sosyal kullanım donatılarıyla dikkati çeken mesire alanında vakit geçiren vatandaşlar da ilçeye kazandırılan modern alandan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükgöz'e teşekkür etti.