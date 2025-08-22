İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca liderliğini Selahattin Yılmaz’ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Selahattin Yılmaz Suç Örgütü soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir, dün Acarkent’teki villasında polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Özdemir, bugün adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA