Çilek tasarım ekibi eşliğinde yürütülen atölyede çocuklar; farklı kumaşları, dokunarak dinleyerek ve kişiselleştirerek deneyimledi. Bu süreç, çocukların malzemeyle kurduğu doğrudan ilişkiyi görünür kılarken yapay zekâ destekli tasarım araçlarıyla birleşen gözlemler çocukların spontane hayal gücünün somut mobilya fikirlerine nasıl dönüştüğünü gösterdi. Çocuklar için ise fikirlerinin ciddiyetle dinlendiği ve düşlerinin tasarıma yansıdığı keyifli bir deneyim yaşandı.

Çilek, çocukların hayal gücünden ve günlük yaşam içgörülerinden beslenen bu tür ortak tasarım çalışmalarıyla ürün geliştirme süreçlerini derinleştiriyor. Böylece her yeni ürün; daha fonksiyonel, daha güvenli ve çocuklarla duygusal bağ kurabilen özgün bir tasarım hikâyesine dönüşüyor.

Çilek Hakkında

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.