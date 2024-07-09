Ünlü haber spikeri Ece Üner, Şubat ayında TV100'den ayrılarak Sözcü TV'ye katıldı. Ancak son zamanlarda gazeteci Gökhan Özbek'in sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım büyük yankı uyandırdı. Özbek, Ece Üner'in Sözcü TV'den ayrılacağını ve Halk TV'den teklif aldığını iddia etti. Paylaşımıyla medya gündemine bomba gibi düşen Özbek'in kulis bilgileri, Üner'in kariyerinde yeni bir dönem mi başlatacak merak konusu oldu.

Ünlü spiker Ece Üner, 2 Şubat'ta TV100 Ana Haber'den ayrıldığını duyurarak Sözcü TV ile anlaşma sağlamıştı. Ancak gazeteci Gökhan Özbek, sosyal medya platformundan Üner'in Sözcü TV'den ayrılacağını duyurdu. Özbek, sosyal medya platformundan paylaştığı kulis bilgisiyle gündeme bomba gibi düştü. Özbek tarafından yapılan paylaşımda. "#MedyaKulisi SZC TV’de program yapan @eceuner12 bugün son programını yapıyor. SZC TV’den ayrılacak. Yine kulis bilgilerine göre Halk TV’den teklif aldığı söyleniyor…" denildi.