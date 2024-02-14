Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında kendi evinde Nilüfer Belediyespor’u ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-20, 25-21, 23-25, 25-13’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek yarı finale çıkmaya hak kazandı.
Eczacıbaşı Dynavit’in ardından V. Bank, Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe Opet yarı finale yükselen diğer takımlar oldu.
Kupa Voley’de yarı final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:
Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları
Eczacıbaşı Dynavit-V. Bank
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çıldır, Selçuk Göymen
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Jack-Kısal, Elif, Hande, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Voronkova
Nilüfer BLD.: Kunzler, Beliz, Gicquel, Yardanovo, Deniz, Lila, Eylül (L), Milenko, Merve Nur, Eda
Setler: 25-20, 25-21,23-25, 25-13
Süre: 121 dakika (25,24,20,29,23)