Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında kendi evinde Nilüfer Belediyespor’u ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-20, 25-21, 23-25, 25-13’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit’in ardından V. Bank, Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe Opet yarı finale yükselen diğer takımlar oldu.

Kupa Voley’de yarı final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:

Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

Eczacıbaşı Dynavit-V. Bank

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çıldır, Selçuk Göymen

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Jack-Kısal, Elif, Hande, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Voronkova

Nilüfer BLD.: Kunzler, Beliz, Gicquel, Yardanovo, Deniz, Lila, Eylül (L), Milenko, Merve Nur, Eda

Setler: 25-20, 25-21,23-25, 25-13

Süre: 121 dakika (25,24,20,29,23)