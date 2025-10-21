ABD Başkanı Donald Trump’ın yardımcısı JD Vance, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Yabancı askerler konusunda İsrail’e herhangi bir şeyi dayatmayacağız. Ancak Türkiye’nin yapıcı bir rol üstlendiğini ve bu rolü halihazırda oynadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından, bölgede kalıcı barışın sağlanması ve İsrail'in saldırılarını tamamen durdurması için garantör ülkelerin rolü öne çıktı.

ABD, Türkiye ve Katar’ın katılımıyla imzalanan anlaşmanın ardından, Gazze’de kurulması planlanan barış gücüne ilişkin Beyaz Saray’dan açıklama yapıldı.

Türk Askeri Gazze'ye Gidecek Mi?

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'ye olası Türk askerleri konuşlandırılması hakkında konuştu.

Vance "Yabancı askerler konusunda İsrailli dostlarımıza hiçbir şeyi zorla kabul ettirmeyeceğiz. Ancak Türklerin yapıcı bir rolü olduğunu düşünüyoruz ve onlar zaten bu rolü oynadılar" ifadelerini kullandı.