Op. Dr. İbrahim Gözen, "Modern göz cerrahisinin en etkili yöntemlerinden biri olan akıllı mercek (trifokal lens) uygulaması, uzak - orta - yakın mesafede net görüş sağlayarak hastalara yepyeni bir yaşam kalitesi kazandırıyor. Özellikle 40 yaş üstü bireylerde sık görülen presbiyopi (yaşa bağlı yakını görememe) sorunu, bu yöntemle kalıcı olarak çözülebiliyor" dedi.

Op. Dr. İbrahim Gözen, "Hastalarımız artık gözlük taşımak zorunda kalmadan, günlük hayatlarına daha rahat devam edebiliyor. Akıllı mercekler sayesinde hem kitap okuyabiliyor, hem bilgisayar kullanabiliyor, hem de gece araç kullanırken net görüş elde edebiliyorlar. Uygulama sonrası yaşam kaliteleri ciddi anlamda artıyor" ifadelerine yer verdi.

Tedavi sürecini anlatan Op. Dr. İbrahim Gözen, "40 yaş ve üzeri kişiler, katarakt hastaları, uzak ve yakın görme sorunları yaşayanlar. Gözlük veya lens kullanmak istemeyenler. Lokal anestezi altında, yaklaşık 10-15 dakikalık bir işlem. Aynı gün taburcu ve hızlı iyileşme süreci. Kalıcı çözüm, takılan lensler ömür boyu gözde kalır. Ameliyat sonrası hem uzak hem yakın görüşte netlik. Gözlükten tamamen kurtulma imkanı" diye konuştu.