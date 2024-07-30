Eczacıbaşı Topluluğu’nun yeni sağlık ekosistemi Evital, sağlık hizmetleri alanında küresel çapta faaliyet gösteren yapay zekâ şirketi Huma ile iş birliği yaptı. Eczacıbaşı Evital Başkanı Emin Fadıllıoğlu, “Küresel arenada güçlü bir deneyime sahip Huma’nın yetkinliklerini Türkiye’ye kazandırmaktan mutluyuz” dedi.

Türkiye’nin önde gelen sağlık ekosistemi Evital, kullanıcılarına sunduğu sağlık çözümlerini genişletirken küresel dijital sağlık şirketi Huma Therapeutics ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Kullanıcılarının sağlıklarını tek bir noktadan yönetebilmelerini sağlayan Evital’in ekosisteminde bini aşkın doktor ve toplam 3 bin sağlık profesyoneli yer alıyor. 30 bini aşkın kullanıcıya ve çalışanlarının iyilik halini önemseyen kurumlara eşlik eden Evital; kullanıcılara online veya yüz yüze doktor, diyetisyen ve psikolog randevusu oluşturma ve laboratuvar hizmetlerinin takibini yapma fırsatı sunuyor. Huma ile ortaklığı sayesinde Evital; Huma’nın gerçek yaşam verisi toplama, öz-yönetim ve uzaktan izleme alanlarında gelişmiş araçlarından faydalanabilecek. Bu kapsamda Huma Evital’in; uzaktan hasta izleme programları, refakatçi uygulamaları, çoklu cihaz bağlantısı, risk değerlendirme araçları ve üretici yapay zekâ (GenAI) yetenekleri de dahil olmak üzere yapay zekâ tarafından desteklenen bir dizi son teknoloji çözümü içeren Huma Bulut Platformu’na erişmesini sağlayacak.

Ortaklık ile geleneksel hastane ortamı dışındaki bireylere yönelik bakım hizmetlerini de derinleştirebilecek olan Evital; sağlık hizmeti sağlayıcıları ve sistemleri üzerindeki yükü azaltarak önleyici bakım hizmetlerinde daha proaktif bir yaklaşım sergileyebilecek. Huma ve Evital birlikte, yüksek kaliteli bakıma erişimi genişletmek, sağlık ve refahı geniş ölçekte desteklemek için yapay zekâ yeteneklerinden yararlanacak.

Gerçek yaşam verilerinin toplum adına kullanıldığında hastalık yönetimi, kişiselleştirilmiş tıp, takip ve müdahale gibi noktalarda önemli faydalar sağladığını vurgulayan Eczacıbaşı Evital Başkanı Emin Fadıllıoğlu, “Verinin altın değerinde olduğunu biliyor, yapay zekâ teknolojisinin sağlık alanındaki yansımalarını da yakından izliyoruz. Bu kapsamda önleyici bakım hizmetlerini iyileştirmek için yapay zekâ araçlarını kullanan küresel dijital sağlık teknolojisi alanında lider şirketlerden Huma ile güç birliği yaptık. Huma, hastanın tıbbi geçmişinden ve gerçek hayattaki sağlık verilerinden yola çıkarak, kişiselleştirilmiş iç görüler sağlayabiliyor. FDA izni ve AB Tıbbi Cihaz Regülasyonu sertifikasının yanı sıra Hindistan CDSCO Sınıf-C, Suudi Arabistan SFDA Sınıf-C ve Avustralya TGA Sınıf-IIb sertifikalarına sahip olan Huma hastalık agnostiği için Tıbbi Cihaz Olarak Yazılım (SaMD) kabul edilen tek şirket konumunda. Globaldeki bu inovasyon, yetkinlik ve deneyimi Türkiye’ye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmanın kullanıcılarımıza ve iş ortaklarımıza değer katacağına eminim” dedi.

Huma CEO’su ve Kurucusu Dan Vahdat ise "Dijital sağlık hizmetleri için 360 derece bir ekosistem kurmak ve hastaları sağlık yolculukları boyunca güçlendirmek amacıyla Eczacıbaşı Evital ile başlattığımız stratejik iş birliğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Geçtiğimiz on yıl boyunca esnek, hastalıktan bağımsız ve regülasyonlara uyumlu bir teknoloji platformu olan Huma Bulut Platformu’nu geliştirmeye kendimizi adadık. Eczacıbaşı Evital’in; bu ortaklık sayesinde platformumuzdan yararlanmasından, dijital sağlık çözümlerini Türkiye’ye getirmesinden ve Türkiye’deki bireylerin daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam sürmelerine destek olmasından gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.