Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su olarak görev yapan Atalay Gümrah, 2024 sonu itibarıyla aktif görevlerinden ayrılma kararı aldı.

2017 yılından bu yana Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su olarak görev yapan Atalay Gümrah, kişisel tercihleri ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 2024 sonu itibarıyla aktif görevlerinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Gümrah, yeni yıldan itibaren Holding Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak Topluluğa katkılarını sürdürecek. Geçiş döneminde Topluluk üst yönetimi doğrudan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’na bağlı olarak çalışacak.

Atalay Gümrah kimdir?

Atalay Gümrah, Galatasaray Lisesi’nin ardından lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Kariyerine 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu’nda başlayan ve Ekom Dış Ticaret Bölge Sorumlusu olan Gümrah, 1994-1997 arasında VitrA UK’de Ticaret Müdürü, 1997’de Rusya’daki EBM Jsc’nin Şirket Müdürü, 1999-2005 yılları arasında, sırasıyla İntema’nın Proje ve Toplu İşler Müdürü, Satış Operasyonları Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, 2006-2011 arasında ise İntema Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ocak 2011’de Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun Banyodan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Genel Müdürü olarak atanan Atalay Gümrah, 2013 yılının Ekim ayında, mevcut görevlerinin yanı sıra, Grup Başkanlığı görevini de üstlendi. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Gümrah, 1 Şubat 2017 itibarıyla Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su oldu. Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri bulunan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Eczacıbaşı Holding Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Gümrah; aynı zamanda Toprak İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ve 1 Ocak 2022 yılından beri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye – Almanya İş Konseyi Başkanlığı’nı sürdürüyor.