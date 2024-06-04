2022 yılında kurduğu fabrika ile temizlik kağıtları alanında Fas’ta üretim yapmaya başlayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, şimdi de Fas’ın önde gelen temizlik kağıtları üreticilerinden Jeesr Industries’i satın aldı.

Selpak ve Solo markalarıyla Türkiye’de markalı temizlik kağıtları pazarının önde gelen şirketlerinden biri olan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, uluslararası pazarlardaki büyüme adımlarına bir yenisini ekledi. 2022 yılında kurduğu fabrika ile alanında Fas’ta temizlik kağıtları üretimine başlayan şirket, bölgesel genişleme stratejisi kapsamında Fas’ın lider temizlik kağıtları üreticisi yerel Jeesr Industries’i satın aldı. Yılda 30 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Jeesr’in portföyünde Pandoo, Dalaa by Wooly, Sany ve Eversilk markaları yer alıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin gerçekleştirdiği bu satın almanın, bölgesel olarak büyürken yerelleşmenin önemini gösterdiğini vurgulayarak, “Jeesr Industries’i satın almamız Fas ekonomisine olan güçlü inancımızın bir göstergesi. Bölgedeki temizlik kağıdı işimizin ilerlemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Diğer iş kollarımız için de bu bölgedeki yatırım ve satın alma fırsatlarını yakından izlemeye devam ediyoruz” dedi.

Jeesr Industries Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Abdallah Badaa da şunları söyledi: “Fas ve Afrika’da yirmi yılı aşkın süredir hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Bebek bezi, kadın ve yetişkin bakım ürünleri ile temizlik kağıtları kategorilerinde güçlü markalarımızla lider olmaktan gurur duyuyoruz. Kendi ülkesinde temizlik kağıdı pazarının lideri ve üreticisi bir şirket olan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Fas temizlik kağıtları sektörünün gelişmesine kısa sürede önemli katkılar sağladı. Bu satın almanın farklı ülkelerde sektörlerinde aynı başarıyı sağlamış iki şirket arasında olması mutluluk verici.”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu ise Fas pazarını uluslararası büyüme stratejilerinin kilometre taşlarından biri olarak gördüklerini belirterek, “38 milyonluk nüfusu ve istikrarlı büyüyen ekonomisiyle Fas, Afrika ve Ortadoğu’nun en gelecek vadeden ülkelerinden biri. Fas tüketicisinin yenilikçi ve kaliteli ürünlere yönelik artan talebini, Selpak’ın üç katlı temizlik kağıdına gösterdiği ilgide çok açık bir şekilde gözlemledik. Şimdi de Fas’ta ikinci bir adım daha atarak marka portföyümüzü genişletiyoruz ve Jeesr’in kağıt üretimi ile dikey entegre üretime geçiyoruz.

Jeesr Industries, Pandoo, Dalaa by Wooly ve Sany gibi güçlü temizlik kağıtları markalarını oluşturan ve Fas pazarında temizlik kağıtları kategorisinin lider şirketi konumunda yer alıyor. Şirketin temizlik kağıdı üretim makinesi ve çevrim tesisleri, Faslı tüketicilerin artan tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve mendil talebini karşılamak üzere üretim kapasitemizi daha da genişletmemizi sağlayacak. İki şirketin entegrasyonunu tamamladıktan sonra Fas’a yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.