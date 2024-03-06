eczacıbaşı’nın vitamin ve mineral markası dynavit, kadınlara birlik ve destek mesajı veren yeni reklam filmini yayımladı.

eczacıbaşı’nın isim sponsoru dynavit, kadınlara birlik ve destek mesajı içeren yeni bir reklam filmi hazırladı. 1966’dan beri kadın voleybolunun destekçisi olan eczacıbaşı spor kulübü iş birliği ile hazırlanan yeni reklam filminde, azmi ve cesaretiyle tüm zorlukların üstesinden gelen kadınların en büyük destekçisi olarak her zaman yanlarında olduğunu vurguluyor. Film; eczacıbaşı kadın voleybol takımı oyuncusu elif şahin’in sahada maç sayısını getirecek servisi kullanması ile başlıyor. Bambaşka sektörlerde azimle çalışan, kendine güvenen ve inanan, cesur, pes etmeyen, birbirine destek olan ve aradıkları desteği dynavit’te bulan kadınlar ekrana geliyor. Kampanyaya özel olarak uyarlanan “başaracaksa başaracak” şarkısı eşliğinde devam eden filmde elif şahin, maç sayısını alıyor ve takım arkadaşı beyza arıcı ile kazanma coşkusunu yaşarken, tüm başarılı kadınlar sahada birlikte galibiyet pozu veriyor.