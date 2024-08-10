Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Süper Lig’in ilk haftasında fileleri havalandırmayı başarırken, son 2 sezonun ilk maçlarında gole imza attı.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, bu sezona da golle başladı. Geçtiğimiz sezonun ilk haftasında 2 gol atarak sezona başlayan ve 21 golle ligde takımın en golcüsü olan Dzeko, bugün de alınan galibiyetin mimarı oldu.

38 yaşındaki forvet, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3 maçta 4 gol kaydetti.

Mücadeleye 11’de başlayan Dzeko, 76. dakikada yerini Youssef En-Nesyri’ye bıraktı.