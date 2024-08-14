Edirne İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesi Erikli beldesinde yapılan operasyonda, silahla kasten yaralama suçundan aranan bir kişi yakalandı.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri, suçla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalar neticesinde önemli bir başarı elde edildi.

Keşan ilçesi Erikli beldesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında silahla kasten yaralama suçundan aranma kaydı bulunan A.Y. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, yapılan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.