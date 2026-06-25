Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kafkasspor Başkanı Rasim Erdem, "Bugün ilk dış transferimizi yapıyoruz. Doğukan İnci kardeşimle anlaştık. Santrafor oynuyor. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İmza sonrası bir açıklama yapan Doğukan İnci ise, "Hedefleri olan bir kulübe geldim, burada olmaktan mutluyum. Sahada elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah mutlu oluruz" diye konuştu.

DOĞUKAN İNCİ KİMDİR?

27 yaşındaki forvet oyuncusu Doğukan İnci, 2011 yılında futbola Bucaspor'da başladı. 2018 yılında Karşıyaka Spor'da profesyonelliğe adım atan İnci, sonrasında sırasıyla Ankaraspor, Etimesgut, Yozgat Belediye Bozokspor'da forma giydi. İnci son olarak Karaman FK'da forma giydi.