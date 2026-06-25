Grup'ta Erzurum, Samsun ve Adana karmalarıyla karşılaşan Bursa temsilcisi, oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Bursa Amatör Karması ilk maçında Erzurum Karması'nı Oğuz Akyıl’ın golüyle 1-0 mağlup etti. İkinci karşılaşmada Samsun Karması’nı Hüseyin Erden ve Furkan Şahin’in golleriyle 2-1 geçen Bursa ekibi, son grup maçında ise Adana Karması’nı Burak Kocatürk’ün iki ve Alpaslan Aytekin’in bir golüyle 3-0 yenerek grubu lider tamamladı.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Üç günde üç galibiyet elde eden Bursa Amatör Karması, iki yıl önce finalde kaçırdığı şampiyonluğu bu kez kazanmak istiyor. Teknik Direktör Sinan Korkmaz yönetimindeki ekip, yardımcı antrenörler Uğur Arıkan ve Naim Gürel ile birlikte cumartesi günü oynanacak yarı final mücadelesine hazırlanıyor.

KADRODA 18 FUTBOLCU YER ALIYOR

Bursa Amatör Karması'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

M. Furkan Onbaşı (Balıkesir Yıldızspor)

İsmail Kaya (Elbeyli Üzüm)

Ö. Faruk Çapkın (Elbeyli Üzüm)

Mustafa Şimşek (Yenişehir Belediyespor)

İsmail Polat (Yenişehir Belediyespor)

Berk Saray (Odunlukspor)

Gökhan Karadeniz (Zafer Spor)

Cevdet Aydın (Mustafakemalpaşa Belediyespor)

Oğuz Taş (Karadeniz Güven Spor)

Hüseyin Kakrak (DSİ Bentspor)

Oğuz Akyıl (Yalovaspor)

Hüseyin Erden (Mudanyaspor)

İlker Ekim (Mudanyaspor)

Alparslan Aytekin (Mustafakemalpaşa Belediyespor)

Furkan Şahin (Mustafakemalpaşa Belediyespor)

Alper Temetaş (Karadeniz Güven Spor)

Nihat Can Demir (Odunlukspor)

Burak Kocatürk (Livanespor)

Bursa temsilcisi, yarı final maçını da kazanarak adını finale yazdırmak ve kupayı Bursa’ya getirmek için mücadele edecek.