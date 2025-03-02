Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçmiş dönem Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun döneminde başlayan ve Asri Mezarlığı’n yanında Mehmet Fidan’ın katkıları il egerçekleştirilen Hazreti Ali Camii dün öğle namazının ardından yapılan törenle hizmete girdi.

Kuran Tilaveti ile başlayan açılışta daha sonra Mehmet Fidan, Mehmet Özcan ve Fatma Aksal konuştu.

Camiyi yaptıran hayırseverlerden iş insanı Mehmet Fidan, “Her şey Keşan için. Keşan bizim için çok özel. İnşallah bundan sonra da aile olarak buna benzer yatırımları halkımız ve ülkemiz adına yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise camiyi yaptıran hayırseverlere teşekkür ederek, Insanlarımız huzur içerisinde bu bayrağın altında ibadetlerini yapsınlar. Nice yıllar bu tür mekandan boş kalmasın diyorum. Ülkemiz baki kalsın. Allah hepinizden razı olsun'' ifadelerine yer verdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, caminin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Keşanlılar’ın en büyük özelliği birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleridir. Özellikle çok iyi hatırlıyorum pandemi döneminde burada bir camiye çok büyük ihtiyaç duyulmuştu. O ihtiyacı da Fidan ailesi hayata geçirdi. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Keşan Müftüsü Uğur Emiroğlu da böyle bir güzel eserin kazandırılmasında emeği geçen Mehmet Fidan ile Keşan geçmiş dönem belediye başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile şu andaki belediye başkanı Mehmet Özcan’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından konuklar öğle namazı için Hazreti Ali Camii’ne girerek bu camide ilk ibadetlerini gerçekleştirmiş oldular.