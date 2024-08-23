Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, motosiklet kazalarının önlenmesi için yoğun çaba sarf ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, Keşan ilçesi Dişbudak ve Kılıçköy'de düzenlenen etkinliklerde motosiklet sürücülerine trafik kurallarının önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Kask ve koruyucu ekipman kullanmanın, trafik kazalarında ölüm ve yaralanma riskini önemli ölçüde azalttığı vurgulandı.