Ramazan Bayramı öncesinde araç kiralama talebinde artış yaşanırken, firmalar dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Bayrama kısa süre kala artan yoğunlukla birlikte araç kiralamak isteyen vatandaşlar, dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi.

Dolandırıcıların araç kiralama firmalarının internet sitelerini birkaç harf değiştirilerek kopyalandığını, düşük fiyat vaadiyle vatandaşlardan IBAN üzerinden para istendiğini belirten, uzmanlar uyardı.

“IBAN YOLUYLA TALEP EDİYORLAR”

İnternet üzerinden yapılan kiralamalarda dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen rent a car işletmecisi Murat Demirkul, şunları söyledi:

Firmaların internet sitelerini kopyalıyorlar. Birkaç harf değişikliği ile beraber müşterilere yüksek meblağlı araçları düşük fiyattan gösterip müşterilere ulaşım sağlıyorlar. Ulaşım sağlandıktan sonra müşterilere rezervasyon yaptıklarını söylüyorlar fakat ortada herhangi bir araç yok. Aracın rezervasyon yapıldığını, kendilerine bir miktar ya da araç ücretinin tamamını isteyerek WhatsApp’tan IBAN yoluyla müşteriden para talep ediyorlar.

“VİDEO KAYDI YAPIN”

Bayram döneminde araçların günlük fiyatlarının yaklaşık bin 500 liradan başlayıp 3 bin lira seviyelerine kadar çıktığı belirtilirken, uzmanlar araç teslimi sırasında video kaydı yapılmasının da muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçebileceğini önerdi.İşletmeci Murat Demirkul “Vatandaşlardan para talep ettiklerinde ‘aracın ücretini siz bize gönderin biz vale ile aracınızı kapınıza kadar göndereceğiz' diyorlar. Bu tür söylemlere itibar etmemeleri gerekiyor” dedi.