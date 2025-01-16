Bendis AVM'nin desteğiyle düzenlenen etkinliğe, toplamda 49 üniversite katılım sağladı.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, okul müdürleri ve yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, açış konulması yaparak şunları söyledi.

“Siyasi partilerin Kıymetli ilçe Başkanları ve Yöneticileri, Üniversitelerimizin Değerli Temsilcileri , Basınlillz 01 Greünzcidilee Mineinisupları, kıymetli okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve Keşan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinesinde ; Bendis A.V.M nin katkılarıyla "keşan 3. ünıversıte tanıtım ve karıyer günleri" Etkinliği 49 üniversitenin katılımı ile başlıyor. Üniversiteli olma hayali kuran kıymetli öğrencilerimizin, üniversiteleri daha yakından tanıma şansı bulduğu tanıtım etkinliğinde Üniversitelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimleri tarafından Üniversitesitelerin fakülteleri, yüksekokulları, bölümleri, kontenjanları, bursları, barınma imkanları ve uluslararası değişim programları anlatılacak, tanıtım materyalleri dağıtılarak öğrenciler bilgilendirilecektir. Katılım sağlayan Üniversiteler kampüs hayatlarını , akademik başarılarını, sosyal tesislerini, öğrenci kulüplerini , etkinliklerini ve kariyer imkanları hakkında da yararlı bilgilerin aktarılacaktır. Ayrıca üniversitelerimizin tanıtım etkinliğini tamamlayan öğrencilerimiz sınav motivasyonu ve etkili çalışma teknikleri temalı konularda seminer alacaklardır.

Keşan ilçemizde eğitim-öğretimini sürdüren 11. ve 12.sınıf öğrenciler ile mezun öğrencilerimiz yine İpsala ve Enez ilçelerimizden gelen öğrencilerimiz ve aileleriyle katılımıyla 2500 ün üzerinde öğrencimizin etkinliğimizde faydalanması planlanmıştır.”

Açılışın ardından protokol, stantları gezerek bilgiler aldı.

Saat 16.00’ye kadar süren etkinliğe öğrenciler ve öüğrenci velileri de stantları gezerek üniversiteler hakkında bilgiler aldı.