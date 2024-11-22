Edirne'nin Keşan ilçeisnde Kasım ayı toplantısını gerçekleştiren Keşan Belediye Meclisi, 2025 yılı tahmini gelir bütçesi 1 milyar 727 milyon lira, gider bütçesi olarak 1 milyar 900 milyon lira olarak kabul edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.



Belediye Meclis Salonu’nda Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan başkanlığında yapılan toplantıda yoklamanın ardından ilk gündem maddesi olan 2025 yılı Performans Programı karara bağlandı.

13 maddeden oluşan bütçe hakkında açıklama yapan Mali Hizmetler Müdürü Levent Keçimen; konu hakkında bilgilendirme yaptı. Keçimen, 2025 yılı tahmini gider bütçesinin 1 milyar 900 milyon TL, tahmini gelir bütçesinin 1 milyar 727 milyon TL olarak tespit edildiğini belirtirken, İller Bankası’ndan 173 milyon TL borçlanma ile denklik sağlandığını ifade etti.

Grup sözcüleri ve Komisyon Başkanı Rasim Ergene’nin konuşmalarının ardından yapılan oylamada; 2025 mali yılı bütçe kararnamesi, 2025 mali yılı gelir bütçesi, birim müdürlükleri 2025 mali yılı gider bütçeleri 1. düzeylerde, 2025 mali yılı ayrıntılı harcama programı ve 2025 mali yılı finansman programı komisyondan geldiği şekliyle ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Oylama sonrasında Başkan Özcan, çalışmaları için komisyon üyelerine teşekkür etti.