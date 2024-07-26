Edirne’de motosiklet ve otomobilin kavşakta çarpışması sonucu bir sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı yolu üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki suzuki marka 39 AAY 073 plakalı otomobil ile Uğur Bakır kontrolündeki 34 ERF 895 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen motosiklet sürücüsü Bakır, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.