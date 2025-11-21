Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kaçak yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kaçak yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 5’i Afganistan, 4’ü Eritre, 2’si Bangladeş ve 2’si Somali uyruklu olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.