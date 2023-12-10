Edirne’de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 261 kaçak göçmen ve 8 göçmen kaçakçısı yakalandı, 8 araç ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli devam eden faaliyetler neticesinde son 1 hafta içerisinde 8 organizatör ve 261 kaçak göçmen yakalandı.

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Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Şüpheli 8 organizatör işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, göçmen kaçakçılığında kullanılan 8 araç ise cumhuriyet savcısının talimatıyla otoparka teslim edildi.