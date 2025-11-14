Edirne’nin İpsala ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir otomobilin farklı bölümlerine gizlenmiş 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak elektronik sigara satışını önlemeye yönelik operasyonda durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Bagaj ve koltuk altlarına gizlenmiş 500 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Gümrük kaçağı elektronik sigaralara el konulurken, sürücü gözaltına alındı.
