21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Saraçlar Caddesi’nde açılan stantta vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı. Etkinlikler kapsamında Edirne merkezde 3 bin, il genelinde 10 binin üzerinde çam fidanı dağıtılacağı açıklandı.

Ayrıca Edirne Orman İşletme Müdürlüğü’nce çeşitli okullardan gelecek öğrencilere eğitimler verileceği ve fidan dikimi yapılacağı belirtildi. Çam fidanı alabilmek için sıraya giren vatandaşlardan Güler Ertaş, "Türkiye’miz hep yeşil yeşil cennet gibi olsun. Bahçeme dikmek için 2 adet aldım. Ekiplere teşekkür ederiz" dedi.