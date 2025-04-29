Osmanlı’dan günümüze, tam 330 yıldır ayakta duran bu ulu çınar; 2 devlet, 15 padişah ve 12 cumhurbaşkanına tanıklık ederek adeta yaşayan bir tarih hâline geldi.

Uçmakdere’nin doğal güzellikleri arasında bir abide gibi yükselen bu tarihi çınar, hem yöre halkı hem de bölgeye gelen turistler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Ağacın gövdesi adeta bir mağara

Çınarın gövdesi yıllar içinde doğal yollarla genişlemiş ve içinde büyük bir oyuk oluşmuş durumda. Ağacın iç kısmına 3-4 kişi rahatlıkla sığabiliyor.

Vatandaşlar, geniş oyuğun içine girerek fotoğraf çektiriyor, kimi zaman da doğal bir mağarayı andıran bu boşlukta oturup doğayla bütünleşmenin keyfini çıkarıyor.

"Tabiatımızı korumalıyız"

Ağacı ziyaret eden vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir ağaç, 330 yaşındaymış. Çok ilgi çekici. Daha önce böyle bir ağaç görmedim. İçi adeta mağara gibi, 3-4 kişi rahatlıkla içine sığabiliyor. 330 yıllık olması daha da ilgi çekici kılıyor. Tabiatlarımızı böyle korumaları lazım, kesmemeleri lazım."

Ulu çınarın çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler ise bu tür doğal anıtların daha çok tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Uçmakdere’nin sembolü olmaya devam ediyor

Anıt ağaç, Uçmakdere Mahallesi’nin hem doğal güzelliklerini hem de tarihî derinliğini simgeleyen önemli varlıklar arasında yer alıyor.

Yetkililer, ağacın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenli bakım ve denetimlerin sürdüğünü belirtiyor.