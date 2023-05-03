DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın AK Parti kararına tepkilerin yankısı Edirne'de halen sürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DSP Keşan kurucu Cavit Deniz, Alattin Sıvacı, Mustafa Cem Akgül ve Bahattin Doğru, yaptığı basın açıklaması ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın, 14 Mayıs Seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararına ve AK Parti’den milletvekili adayı olmasına sert tepki gösterdi.

“AKSAKAL, DSP’YE VE ECEVİT’E İHANET ETMİŞTİR”

Şehitlik Parkı’nda kurucu üyeler adına açıklama yapan Cavit Deniz; “Biz eski Demokratik Solcular olarak, Ecevit’in yol arkadaşları olarak, partimizin Keşan’da kurucu üyeleri ve yıllarca hizmet etmiş kardeşlerimizle birlikte Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal’ın, partinin yetkili kurullarından kara almadan 14 Mayıs 2023 günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığı’nda Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasını ve AK Parti sıralarında seçilebilir noktada kendine milletvekilliği adaylığı sağlamasından dolayı bu kararı kendinin siyasal ikbali için aldığı düşüncesindeyiz. Aksakal, bu kararı alırken Demokratik Sol Parti tabanını yok saymıştır. 1985’ten günümüze dek harcanan emeği yok saymıştır. Ecevitler’e ve demokratik solculara ihanet emiştir” diye konuştu.

“AKP İLE SEÇİME GİREN DSP’NİN, ECEVİT’İN DSP’Sİ İLE İLİŞKİSİ KALMAMIŞTIR”