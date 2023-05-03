Milas Belediyesi’nin faaliyete geçirdiği Oyun Evi’ne 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi ön kayıt başvuruları başladı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi bünyesinde tamamen ücretsiz ve tam gün hizmet veren Çocuk Oyun Evi’ne 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için ön kayıt başvuruları başladı.

İhtiyaç sahibi ailelerin 30 Ocak 2018 – 30 Eylül 2019 (dahil) tarih aralığında olan çocukları için ön kayıt başvuruları Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede; müracaatların Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne velilerin şahsen yapılacağı ve 0 (252) 515 02 90 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabileceği belirtildi.